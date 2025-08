Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά βρίσκει σε… Σινικό Τείχος

Κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην Ινδία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώντας εκ νέου ότι θα «αυξήσει σημαντικά» τους δασμούς στις ινδικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή η χώρα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο- μια κίνηση που το Νέο Δελχί χαρακτήρισε αδικαιολόγητη.

«Η Ινδία δεν αγοράζει απλά τεράστιες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, αλλά στη συνέχεια, μεγάλο μέρος του πετρελαίου που αγοράζει, το πουλάει στην ανοιχτή αγορά αποκομίζοντας μεγάλο κέρδος», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα. «Δεν τους νοιάζει πόσοι άνθρωποι σκοτώνονται στην Ουκρανία από τη ρωσική πολεμική μηχανή. Εξαιτίας αυτού, θα αυξήσω σημαντικά τους δασμούς που καταβάλλει η Ινδία στις ΗΠΑ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ωστόσο τι δασμολογικό συντελεστή θα επιβάλει στο Νέο Δελχί. Την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε δασμούς 25% για την Ινδία και δεσμεύθηκε να τους ανεβάσει κι άλλο εάν η Ινδία συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Η προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου προς την Ινδία έρχεται καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 8ης Αυγούστου που έχει θέσει ο ίδιος για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο καλεί να καταλήξει σε εκεχειρία με την Ουκρανία, διαφορετικά θα προχωρήσει στην επιβολή δασμών στη Ρωσία αλλά και επιβολή δευτερογενών δασμών στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Το σκεπτικό αυτής της απειλής βασίζεται στο γεγονός ότι η ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ρωσικής οικονομίας και περιορίζει την πίεση που ασκείται στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Έτσι μέσα σε λίγους μήνες η Ινδία, που έχαιρε των επαίνων του Τραμπ, βρέθηκε στο στόχαστρό του επειδή αγοράζει σημαντικές ποσότητες ρωσικού πετρελαίου. Η Ινδία εκμεταλλεύτηκε τις μειωμένες τιμές του ρωσικού πετρελαίου αφότου πολλές δυτικές χώρες σταμάτησαν να αγοράζουν ή περιόρισαν τις αγορές τους από τη Ρωσία. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024, η Ινδία αντιπροσώπευε το ένα τρίτο των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, σύμφωνα με το ινδικό think tank Observer Research Foundation. Μάλιστα, το 2025 η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα ως ο κορυφαίος αγοραστής αργού πετρελαίου της Ρωσίας, σε όγκο, σύμφωνα με το Centre for Research on Energy and Clean Air.

«Πολύ δυσαρεστημένος» ο Μόντι

Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να εκτιμά την εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ινδίας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Νέου Δελχί έχουν πληγεί για μια σειρά από λόγους, από τις διαφορές σχετικά με το εμπόριο και τη Ρωσία μέχρι το κατά πόσον ο Τραμπ αξίζει να λάβει τα εύσημα για τη μεσολάβηση στην κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Μάιο μεταξύ της Ινδίας και Πακιστάν, μετά από τέσσερις μέρες εχθροπραξιών μεταξύ τους.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι «πρέπει να είναι πολύ, πολύ δυσαρεστημένος», σχολίασε ο Μανότζ Τζόσι από το Observer Research Foundation. Και αυτό μάλλον ισχύει αν δούμε την προκλητική απάντησή του στην απειλή Τραμπ, προτρέποντας τους Ινδούς να αγοράζουν τοπικά προϊόντα και υποδεικνύοντας ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Επόμενη στη λίστα η Κίνα;

Η Ινδία θεωρείται από τις ΗΠΑ ως προπύργιο της Κίνας, σημειώνει η WSJ. Άλλωστε ο ασιατικός γίγαντας είναι ο άλλος σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός πελάτης της Ρωσίας σε αξία και σημαντικός προμηθευτής εξαρτημάτων διπλής χρήσης που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Επομένως το Πεκίνο παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση. Η Κίνα βέβαια αποτελεί πιο ευαίσθητη περίπτωση στη δασμολογική στρατηγική του Τραμπ και, όπως υποστηρίζει ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικής στρατηγικής στην BCA Research, οι προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να επιβάλει εκεχειρία στην Ουκρανία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις εμπορικές του διαπραγματεύσεις.

Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι κυρώσεις που επιβάλλονται στη Ρωσία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας, μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές νίκες που έχει πετύχει μέχρι στιγμής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τον Γκέρτκεν.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν για πρώτη φορά για το «γενικό πλαίσιο» για το πώς θα εφαρμοστεί η εμπορική τους συμφωνία τον Μάιο, αφού και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι θα μειώσουν σημαντικά τον δασμολογικό συντελεστή σε αγαθά που εισάγοντα από την άλλη χώρα για μια περίοδο 90 ημερών.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι συνομιλίες. Η περίοδος των 90 ημερών πρόκειται να λήξει στις 12 Αυγούστου, μια ημερομηνία που έρχεται μετά την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ για την επιβολή περισσότερων κυρώσεων ή δασμών στη Ρωσία, εκτός εάν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

«Επομένως, από τις 8 Αυγούστου, ο Τραμπ θα μπορούσε να πλήξει τον κόσμο προκαλώντας ένα νέο και διαφορετικό δασμολογικό σοκ», έγραψε ο Γκέρτκεν σε σημείωμά του. «Η Τουρκία, η Ινδία, η Βραζιλία και η Κίνα θα υποστούν το μεγαλύτερο σοκ», πρόσθεσε με βάση τις εμπορικές σχέσεις των χωρών με τη Ρωσία.

Πάντως ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι διατεθειμένη να προκαλέσει ένα διαρκές και μη αναστρέψιμο σοκ στην παγκόσμια οικονομία, ούτε να καταστρέψει τα σχέδιά της απλώς και μόνο για να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Κοινώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι πρόθυμος να τα θυσιάσει όλα για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα όμως αναμένει ότι τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι για περισσότερες δασμολογικές επιπτώσεις, βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, εάν η Ρωσία δεν «τσιμπήσει» στις εκκλήσεις και απειλές του Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών- κάτι που δεν αναμένεται να γίνει σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε από το Κρεμλίνο. Γιατί άλλωστε; Ο Πούτιν φαίνεται να πιστεύει ακόμα ότι έχει τον χρόνο με το μέρος του. Και ίσως και να τον έχει.