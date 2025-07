Από επικοινωνιακός εφιάλτης σε διαφημιστική κίνηση-ματ: Πώς η Astronomer έκανε τη viral αγκαλιά στους Coldplay να λειτουργήσει υπέρ της

Τα υπόλοιπα είναι γνωστά πια σε όλους καθώς το βίντεο έγινε viral. Σήμερα κανένας από τους δύο δεν παραμένει στην εταιρεία, έχοντας υποβάλει την παραίτησή τους από τις θέσεις τους. Πρώτος αποχώρησε ο Μπάιρον και ακολούθησε μερικές μέρες μετά η Κάμποτ.

Παρά την αποχώρησή τους, η σχέση των δύο κορυφαίων στελεχών της Astronomer και η έκταση που πήρε το θέμα δημιούργησε ένα αρνητικό κλίμα για την εταιρεία, η οποία μάλλον σκέφτηκε πως κακή διαφήμιση ίσον με διαφήμιση και αποφάσισε να ανατρέψει την κατάσταση σε ευκαιρία για το μάρκετινγκ.

Για να το κάνει αυτό στράφηκε στο… Χόλιγουντ, επιστρατεύοντας την Γκουίνεθ Πάλτροου, για να συμμετάσχει σε διαφημιστικό σποτ, και τον Ράιαν Ρέινολντς, του οποίου η διαφημιστική εταιρεία δημιούργησε το σποτ.

Ο Ράιαν Ρέινολντς ίδρυσε το 2018 την διαφημιστική εταιρεία Maximum Effort, η οποία είναι γνωστή για τις ευρηματικές της καμπάνιες. Αυτό ακριβώς κλήθηκε να κάνει και με την Astronomer, μια ευρηματική καμπάνια. Το αποτέλεσμα; Ένα έξυπνο και αστείο διαφημιστικό σποτ στο οποίο βλέπουμε την Γκουίνεθ Πάλτροου να σχολιάζει έμμεσα το σκάνδαλο- χωρίς να κάνει άμεση αναφορά- και να αναδεικνύει το έργο και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY

— Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025