Τα ρομπότ δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν – Γιατί οι εξωστρεφείς εργαζόμενοι μπορεί να έχουν πλεονέκτημα στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης

Η εσωστρέφεια θα μπορούσε να αποτελέσει μειονέκτημα στον εργασιακό χώρο την εποχή της επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider.

Όπως εξηγούν ειδικοί, με την πρόοδο της τεχνολογίας η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει όλο και περισσότερες υποχρεώσεις των εργαζομένων αφήνοντας όμως ανέγγιχτο μεγάλο μέρος των καθηκόντων τους που περιλαμβάνει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

«Η εξωστρεφής προσωπικότητα έχει δυνητικά το πλεονέκτημα εδώ», διαπιστώνει ο Κρίστιαν Σνάιντερ, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της startup fileAI. Εντοπίζει το πλεονέκτημα ακριβώς στην φύση ορισμένων εργασιών που είναι δύσκολο να ανατεθούν στην τεχνολογία.

Για παράδειγμα, μια ομάδα πωλήσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει στην εισαγωγή δεδομένων ή στην ανάλυση, αλλά το ChatGPT δεν μπορεί να εξυπηρετήσει έναν πιθανό πελάτη — τουλάχιστον όχι προς το παρόν.

Πρόσληψη προσωπικού με βάση την προσωπικότητα

Εφόσον η τεχνολογία αναλάβει μέρος των καθηκόντων, τότε αναπόφευκτα θα δοθεί περισσότερη έμφαση στα καθήκοντα που είναι δύσκολο να κάνει μία μηχανή, πράγμα που θα μπορούσε να αποτελέσει ανησυχητικά νέα για τους εσωστρεφείς ανθρώπους και, φυσικά, μια νίκη για τους εξωστρεφείς.

«Η πρόσληψη προσωπικού με βάση την προσωπικότητα μπορεί να είναι η πιο ασφαλής ενόψει της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να προσαρμόζονται στο κοινό τους. Μπορούν να ξεχωρίζουν. Μπορούν να είναι γοητευτικοί», εξηγεί η leadership consultant Ελίζαμπεθ Λοτάρντο.

Τουλάχιστον προς το παρόν, σημειώνει, οι εργαζόμενοι που μπορούν εύκολα να χτίσουν σχέσεις στον χώρο εργασίας και να αντλήσουν γνώσεις από τους συναδέλφους τους θα μπορούσαν να έχουν το πλεονέκτημα.

Μάλιστα, όσο περισσότερες από τις εργασίες που απασχολούν επί του παρόντος τους εργαζόμενους ανατίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο οι διαπροσωπικές δεξιότητες θα αναδεικνύονται σε «εξαιρετικά σημαντικές», τονίζει ο Σνάιντερ.

Ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς εργασίας προειδοποιούν ότι οι ρόλοι που αφορούν εργασίες ρουτίνας αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοματοποίησης, αν και ορισμένες εταιρείες ελπίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει πολύ περισσότερα καθήκοντα.

Πάντως, αν και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει ένα πλεονέκτημα σε όσους «το έχουν» με την επικοινωνία, την ίδια στιγμή όμως θα μπορούσε να αποδειχθεί και απειλή για την ίδια την επικοιωνία.

Όπως εξηγεί η Βανέσα Ντρούσκατ, αναπληρώτρια καθηγήτρια οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης στο University of New Hampshire’s Paul College of Business and Economics, ανησυχεί με την στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη, οι εργαζόμενοι θα αλληλεπιδρούν λιγότερο συχνά με άλλους. Έτσι γράφοντας «ωραία, καθαρά email ή μηνύματα», το μέρος του εγκεφάλου που χειρίζεται αυτές τις δραστηριότητες θα μπορούσε να αρχίσει να ατροφεί. Αν αναθέσουμε πάρα πολλές αλληλεπιδράσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει, τότε οι δικές μας ικανότητες είναι πιθανό να αποδυναμωθούν.

Η Ντρούσκατ βλέπει έτσι ότι οι εσωστρεφείς άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν μέρος της ικανότητάς τους να επικοινωνούν με τους άλλους στην εργασία τους, εάν βασιστούν υπερβολικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μειονέκτημα ή μήπως ευκαιρία;

Από την άλλη, ο Μπράιαν Σμιθ είναι οργανωσιακός ψυχολόγος που διευθύνει μια εταιρεία συμβουλευτικής θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε τελικά να ενισχύσει τις ικανότητες των εσωστρεφών.

Σύμφωνα με τον Σμιθ, τα μέλη της ομάδας μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να κατανοήσουν καλύτερα τα σχόλια που λαμβάνουν από τους πελάτες. Αυτό, με τη σειρά του, εξηγεί, επιστρέπει στα εσωστρεφή μέλη της ομάδας να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και «να αρχίσουν να έχουν καλύτερες ανθρώπινες συζητήσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους αρχικά δυσκολεύονταν».

Βέβαια, παρά τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε εργαζόμενους όλων των προσωπικοτήτω, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα.