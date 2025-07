Λευκό κράνος, σκληρές ατάκες και αμήχανες στιγμές: Η επίσκεψη του Τραμπ στη Fed και γιατί δεν θα απολύσει τον Πάουελ (βίντεο)

Αφορμή, το φιλόδοξο και –κατά τον ίδιο– υπερκοστολογημένο έργο ανακαίνισης στην έδρα της Fed. Αλλά στην ουσία, το μήνυμα ήταν άλλο: «Το μόνο που θέλω, είναι να πέσουν τα επιτόκια».

Η επίσκεψη μετατράπηκε σε ένα σπάνιο δημόσιο σόου έντασης και ειρωνείας μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, οι οποίοι εμφανίστηκαν μαζί μπροστά στις κάμερες, περπατώντας σε έναν σκοτεινό διάδρομο του υπο ανακαίνιση κτιρίου, με φόντο εκτεθειμένες σωληνώσεις και βαριά μηχανήματα.

It marks the first official trip to the Fed taken by a sitting president in almost 20 years. https://t.co/RqnjhOEPk4 pic.twitter.com/ReVV6byv7S

President Trump visited the Federal Reserve on Thursday, grilling chair Jerome Powell over the cost of a building renovation project.

Ο Τραμπ επιτέθηκε για τα κόστη της ανακαίνισης –μιλώντας για 3,1 δισ. δολάρια– με τον Πάουελ να τον διακόπτει on camera για να πει: «Αυτό είναι το τρίτο κτίριο. Έχει χτιστεί εδώ και πέντε χρόνια».

Powell called out Trump for making stuff up to smear him

“I’m not aware of that, Mr President. I haven’t heard that from anybody at the Fed. You just added in a third building is what that is. No, it was built five years ago. We finished it five years ago. It’s not new.” pic.twitter.com/hLos2comoe

— Aaron Rupar (@atrupar) July 24, 2025