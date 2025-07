Κομισιόν: Στις 17.00 και με καθυστέρηση 2 ωρών η παρουσίαση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου

Πρόκειται για παρέκκλιση 2 ωρών από το χρονοδιάγραμμα.

Kicking off at 16.00: @EP_Budgets meeting with Commissioner @Piotr_Serafin.

The EU Commission is presenting its proposal for the post-2027 long-term EU budget and future own resources: https://t.co/FxFZIZ6WZs

— Delphine Colard (@DelphineColard) July 16, 2025