Live – ΕΕ: Στα 2 τρισ. ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός – Οι προτάσεις για δαπάνες, άμυνα, αγρότες

Υπενθυμίζεται πως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από τα 27 κράτη-μέλη, με τις συνεδριάσεις την επόμενη διετία να αναμένονται εκρηκτικές.

H ενημέρωση καθυστέρησε πάνω από 2 ώρες, καθώς συνεχίζονταν οι διαβουλεύσεις στο κολέγιο των Επιτρόπων, όπως άλλωστε παραδέχθηκε κι ο ίδιος ο κ. Σεραφίν κατά την εισήγησή του παρουσιάζοντας τη δέσμη μέτρων.

Στόχος του επόμενου ΠΔΠ είναι να είναι ένας πιο «σύγχρονος και ευέλικτος προϋπολογισμός». Υπάρχουν νέες κατηγορίες δαπανών στη δομή του προϋπολογισμού. Η Κομισιόν θέλει να διατηρήσει το «Κράτος Δικαίου».

Η πρόεδρος της Κομισιόν παραχώρησε ξεχωριστά στο κτίριο της Κομισιόν συνέντευξη Τύπου για το ΠΔΠ, κάνοντας λόγο για «μια νέα εποχή», θεωρώντας πως ο προϋπολογισμός «στέκεται στις ανάγκες της Ευρώπης και είναι πιο στοχευμένος».

This is a budget for the realities of today, as well as the challenges of tomorrow.

Today we present our proposal.

Now we continue the work, with the European Parliament, Member States, with citizens and businesses ↓ https://t.co/wq1t4kKjTx

