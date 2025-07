Η Βρετανία επενδύει 163 εκατομμύρια ευρώ στην Eutelsat

«Όπως και η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί την Eutelsat στρατηγικό παράγοντα στη διαστημική συνδεσιμότητα και επιθυμεί να εδραιώσει την κυριαρχία των δορυφόρων της χώρας, υποστηρίζοντας μια εταιρεία της οποίας το εμπορικό δυναμικό έχει πολλαπλασιαστεί από το γεωπολιτικό πλαίσιο και την ανάγκη για ανεξαρτησία των κρατών», σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής προεδρίας.

«Ευχαριστούμε τους Βρετανούς φίλους μας που δεσμεύτηκαν πλήρως στη συνέχιση της περιπέτειας της Eutelsat μαζί μας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X.

Thanks to our British friends as they continue to follow us on the Eutelsat adventure! We’re over the moon to keep going with you.

Together we go further!

