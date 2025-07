ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι θα επιβάλει δασμούς 50% στον χαλκό και «σε έναν χρόνο» 200% στα φάρμακα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να εφαρμόσει δασμό 50% στις εισαγωγές χαλκού στο πλαίσιο μιας σειράς επικείμενων τομεακών δασμών, ενώ παράλληλα ανάφερε ότι θα μπορούσε να προσφέρει στις φαρμακοβιομηχανίες τουλάχιστον έναν χρόνο πριν εφαρμόσει έναν εξουθενωτικό δασμό 200% στα προϊόντα τους που κατασκευάζονται στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη ότι εξακολουθεί να σχεδιάζει δασμούς σε συγκεκριμένους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, των ημιαγωγών και των μετάλλων.

«Πιστεύω ότι θα κάνουμε τον δασμό στον χαλκό 50%», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ποιος θα είναι ο συντελεστής για αυτά τα προϊόντα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού στη Νέα Υόρκη σημείωσαν άνοδο έως και 17% μετά τα σχόλια του Τραμπ, η μεγαλύτερη ενδοημερήσια αύξηση σε δεδομένα που χρονολογούνται τουλάχιστον από το 1988.

Ο Πρόεδρος Τραμπ λέει ότι σχεδιάζει να επιβάλει δασμό 50% στις εισαγωγές χαλκού.

«Πίστωση χρόνου» στις φαρμακοβιομηχανίες

Ο Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να δώσει κάποιο χρόνο στις φαρμακοβιομηχανίες για να φέρουν τις δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ πριν επιβάλει δασμούς έως και 200% στα προϊόντα τους.

Ο δείκτης S&P 500 των φαρμακευτικών εταιρειών έγινε αρνητικός μετά τις νέες δηλώσεις του Τραμπ, ενώ οι μετοχές των Eli Lilly & Co., Merck & Co. και Pfizer Inc. μείωσαν τα προηγούμενα κέρδη.

«Θα δώσουμε στους ανθρώπους περίπου ένα, ενάμιση χρόνο για να έρθουν», είπε ο Τραμπ. «Και μετά από αυτό θα τους επιβληθούν δασμοί εάν πρέπει να φέρουν τα φαρμακευτικά προϊόντα στη χώρα, τα φάρμακα και άλλα πράγματα. Θα τους επιβληθούν δασμοί με πολύ, πολύ υψηλό συντελεστή, όπως 200%. Θα τους δώσουμε μια ορισμένη χρονική περίοδο για να συνέλθουν».

Συνεχείς πιέσεις με τους δασμούς

Ο Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει έρευνες βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962 για καθένα από αυτά τα προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι μια πλημμύρα ξένων εισαγωγών απειλούσε την εθνική ασφάλεια. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των προσπαθειών, ο Τραμπ αναμένεται να προχωρήσει με τους δασμούς.

Η προσπάθεια αυτή είναι ξεχωριστή από την άλλη κίνηση του Τραμπ να ανακοινώσει νέους ειδικούς για κάθε χώρα δασμολογικούς συντελεστές, οι οποίοι δεν θα ισχύουν για προϊόντα που επηρεάζονται από τις προσπάθειές του βάσει του Άρθρου 232. Ο Τραμπ νωρίτερα την Τρίτη επέμεινε ότι αυτοί οι ειδικοί για κάθε χώρα δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές Αυγούστου.

Με πληροφορίες από Bloomberg