Βρετανία: Τα πικρά δάκρυα της υπουργού Οικονομικών μετά την στροφή 180 μοιρών της κυβέρνησης για την κοινωνική πρόνοια

Η Ριβς που καθόταν δίπλα στον Στάρμερ κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας κοινοβουλευτικής συνεδρίασης με επίκαιρες ερωτήσεις στον πρωθυπουργό φάνηκε στις κάμερες εξαντλημένη, αναστατωμένη, ενώ σε κάποια στιγμή δάκρυσε.

«Πρόκειται για προσωπική υπόθεση, με την οποία – όπως θα περίμενε κανείς – δεν πρόκειται να ασχοληθούμε», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών σε ερώτηση για την εικόνα της Ριβς στη Βουλή. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Ριβς θα εργαστεί από την Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα το απόγευμα.

I don’t revel in this picture, I pity her. But it shows that she’s just not cut out for a job of this magnitude.

She’s done her best but it’s simply not good enough.

Have some grace and the decency to realise you’re out of your depth and resign @RachelReevesMP. pic.twitter.com/BYvRhgumJ2

— Richard (@RedWallPleb) July 2, 2025