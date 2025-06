Ο Μασκ «μαζεύει» τα tweets για τον Τραμπ: «Το παράκανα»

Η μεταξύ τους ρήξη έφερε το απότομο τέλος σε μια στρατηγική συμμαχία που είχε δώσει στον Μασκ κομβικό ρόλο στο υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης, ένα νέο υπερ-υπουργείο με αποστολή τη μείωση δαπανών, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Τραμπ στη δεύτερη θητεία του.

Η διάλυση της σχέσης προκάλεσε ανησυχίες στις αγορές για την τύχη των επιχειρήσεών του – κυρίως της Tesla και της SpaceX – καθώς οι δύο πλευρές είχαν προχωρήσει σε σημαντικές κρατικές συμβάσεις.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025