ΟΟΣΑ: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία λόγω δασμών Τραμπ

Ο οργανισμός μείωσε τις παγκόσμιες προβλέψεις του για δεύτερη φορά φέτος, επικαλούμενος τον αντίκτυπο της δασμολογικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

Ο συνδυασμός εμπορικών φραγμών και αβεβαιότητας πλήττει την εμπιστοσύνη και συγκρατεί τις επενδύσεις, ανέφερε, ενώ προειδοποίησε επίσης ότι ο προστατευτισμός προσθέτει πιέσεις στον πληθωρισμό.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει τώρα ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 2,9% φέτος από 3,3% το 2024. Αναμένει ότι ο ρυθμός επέκτασης στις ΗΠΑ θα πέσει περαιτέρω, στο 1,6% από 2,8% – μια προοπτική που είναι σημαντικά χαμηλότερη από την πρόβλεψή του τον Μάρτιο.

