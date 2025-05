Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί ανησυχία για τα αποθέματα χρυσού της Γερμανίας στη Νέα Υόρκη

Οι αντιπαραθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ με μακροχρόνιους συμμάχους των ΗΠΑ για το εμπόριο και την ασφάλεια, καθώς και οι επιθέσεις του στη Fed, έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση τις τελευταίες εβδομάδες, με περισσότερες φωνές να μιλούν για επιστροφή των αποθεμάτων χρυσού στη Γερμανία.

Η Bundesbank, η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα χρυσού στον κόσμο, με 3.352 τόνους. Το ένα τρίτο αποθηκεύεται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ομοσπονδία Φορολογουμένων της Γερμανίας έστειλε επιστολές αυτή την εβδομάδα στην Bundesbank και στο υπουργείο Οικονομικών της χώρας, καλώντας τους να επαναπατρίσουν τον χρυσό που είναι αποθηκευμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο Τραμπ θέλει τον έλεγχο της Fed, κάτι που θα σήμαινε επίσης τον έλεγχο των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού στις ΗΠΑ», δήλωσε στο Reuters ο Μάικλ Γέγκερ, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορολογουμένων. «Είναι δικά μας χρήματα, πρέπει να επιστραφούν» πρόσθεσε.

Ο Μάρκους Φέρμπερ, ισχυρό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κυβερνών κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών της Γερμανίας, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν είναι πλέον ο αξιόπιστος εταίρος που ήταν κάποτε».

«Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι κάποια μέρα θα σκεφτεί δημιουργικές ιδέες για το πώς να χειριστεί τα αποθέματα χρυσού», δήλωσε στο Reuters και πρόσθεσε: «Η πολιτική της Bundesbank για τα αποθέματα χρυσού πρέπει να αντικατοπτρίζει τις νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες».

Τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα της Γερμανίας ZDF και ARD μετέδωσαν πρόσφατα ρεπορτάζ σχετικά με το πόσο ασφαλής είναι ο χρυσός της Γερμανίας στη Νέα Υόρκη, ενώ στο ζήτημα εστιάζει τακτικά και το ακροδεξιό κόμμα AfD.

Σύμφωνα με το Reuters, η Bundesbank δήλωσε ότι η Fed παραμένει «σημαντική τοποθεσία αποθήκευσης» για τον χρυσό της. «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι στη Fed της Νέας Υόρκης έχουμε έναν αξιόπιστο εταίρο για την αποθήκευση των αποθεμάτων μας σε χρυσό», δήλωσε η κεντρική τράπεζα απαντώντας σε ερώτημα του Reuters.

Από την πλευρά του, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών παρέπεμψε στην κεντρική τράπεζα, τονίζοντας παράλληλα την ανεξαρτησία της Bundesbank.

