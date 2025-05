Φον ντερ Λάιεν προς Τραμπ για δασμούς: Θέλουμε χρόνο έως τις 9 Ιουλίου

Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε λόγο για «καλή» επικοινωνία.

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ μοιράζονται την πιο σημαντική και στενή εμπορική σχέση στον κόσμο. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να προχωρήσει τις συνομιλίες γρήγορα και αποφασιστικά» ανέφερε σε ανάρτησή της η κ. φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε:

«Για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, θα χρειαστούμε χρόνο μέχρι τις 9 Ιουλίου».

Στις αρχές Απριλίου, ο ίδιος ο Τραμπ είχε ορίσει ένα «παράθυρο» 90 ημερών για τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, το οποίο κλείνει στις 9 Ιουλίου.

Good call with @POTUS.

The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.

Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.

To reach a good deal, we would need the time until July 9.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025