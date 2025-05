Η Κομισιόν ψάχνει πώς θα θωρακίσει την Ευρώπη στο νέο γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο, με τις εξελίξεις σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο να τρέχουν, η Κομισιόν δεν θέλει να μείνει άλλο πίσω και αναζητά κατεύθυνση για το πώς μπορεί να διασφαλίσει την οικονομία της.

«Ποτέ ξανά δεν ήταν πιο σημαντικό να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να συνεργαστούμε ουσιαστικά με νέους και υφιστάμενους εταίρους σε όλο τον κόσμο για να οικοδομήσουμε και να ανανεώσουμε εταιρικές σχέσεις που θα είναι επωφελείς για όλους», δήλωσε ο Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Τα σχέδιά μας θα καταρρίψουν τα εμπόδια για να δώσουν ώθηση στην οικονομία της ΕΕ, προσελκύοντας παράλληλα παγκόσμια ταλέντα και επενδύσεις».

O γνώριμος στη χώρα μας Ντέκλαν Κοστέλο, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην τοποθέτησή του, έκανε μια αναδρομή στην τελευταία 25ετία, αναφερόμενος σε επιτεύγματα της ΕΕ, όπως η διεύρυνση και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ο Κοστέλο είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στη DG- ECFIN από το 2019. Επί του παρόντος, είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του έργου των γραφείων ανά χώρα της Διεύθυνσης, την εφαρμογή της δημοσιονομικής εποπτείας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από τον Μάιο του 2014, ήταν Αρχηγός Αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Βοήθειας.

«Η ΕΕ», σημείωσε, «επέδειξε τεράστια ανθεκτικότητα απέναντι σε απρόβλεπτες προκλήσεις όπως το Brexit, η πανδημία, και η ρωσική επιθετικότητα στο ουκρανικό έδαφος». «Οι αλλαγές αυτές», αναγνώρισε, είχαν «βαθύς αντίκτυπος σε ζωές, επιχειρήσεις, οικονομίες».

Στην παρέμβασή του, ο Αμερικανός Οικονομολόγος Άνταμ Πόζεν και επικεφαλής του Peterson Institute for International Economics (PIIE), προειδοποίησε πως «δεν πρόκειται η ΕΕ να κερδίσει ποτέ, παίζοντας το παιχνίδι των ΗΠΑ και της Κίνας».

