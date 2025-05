ΗΠΑ – ΕΕ: Σπάει το αδιέξοδο για τους δασμούς – Πρώτη ανταλλαγή διαπραγματευτικών εγγράφων

Πληροφορίες που μεταδίδουν οι Financial Times αναφέρουν ότι οι δύο οντότητες αντήλλαξαν τις τελευταίες ημέρες, για πρώτη φορά, διαπραγματευτικά έγγραφα, στα οποία περιγράφονται ευρύτεροι τομείς «συζήτησης» από τους δασμούς έως το ψηφιακό εμπόριο και τις επενδύσεις.

Σε ενημερωτικό σημείωμα της ΕΕ που επικαλούνται οι FT, η γενική διευθύντρια Εμπορίου των «27» Σαμπίνε Βέγιαντ αναφέρει απευθυνόμενη στους πρέσβεις των κρατών μελών ότι το μπλοκ πρέπει να ενεργήσει ψύχραιμα και να μην υποκύψει στην επιθυμία των ΗΠΑ για «γρήγορες νίκες».

Προειδοποιεί, δε, ότι ορισμένοι αμερικανικοί δασμοί πιθανότατα θα παραμείνουν, ειδικά σε τομείς που οι ΗΠΑ επιθυμούν να ανακάμψουν, όπως ο χάλυβας και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ΕΕ, την οποία ο Τραμπ κατηγόρησε ότι «εξαπατά» τις ΗΠΑ, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να σημειώσει τόση πρόοδο στις επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους όσο χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρουν οι FT.

Ο Τζέιμισον Γκριρ, εμπορικός εκπρόσωπος του Τραμπ, βοήθησε στην επιτάχυνση του ρυθμού όταν προειδοποίησε κατ’ ιδίαν τους Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι απογοητεύονταν ολοένα και περισσότερο από την άρνηση του μπλοκ να υποβάλει γραπτώς οποιεσδήποτε προτάσεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς είχε επικοινωνία με τον κ. Γκριρ την Πέμπτη και δήλωσε ότι ελπίζει να τον συναντήσει τον επόμενο μήνα σε υπουργική συνάντηση του ΟΟΣΑ στο Παρίσι.

Ο επίτροπος ανέφερε στους FT ότι θέλει να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα ΗΠΑ – ΕΕ αγοράζοντας περισσότερο αέριο, όπλα και γεωργικά προϊόντα από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας της Ευρώπης, τους κανονισμούς για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα πρότυπα τροφίμων και τους δασμούς σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα.

Ευρωπαίοι υπουργοί Εμπορίου διαμήνυσαν ότι η πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποτελεί πρότυπο για την ΕΕ.

«Δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό το είδος συμφωνίας» και οι ΗΠΑ θα πρέπει «να περιμένουν αντίμετρα», ανέφερε ο Σουηδός υπουργός Εμπορίου Μπέντζαμιν Ντούσα.

US and EU break impasse to enable tariff talks https://t.co/tuLji2HRKX

— Financial Times (@FT) May 16, 2025