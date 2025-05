ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας

Η προκαταρκτική συμφωνία για τις νέες κυρώσεις, επισφραγίστηκε το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ και αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από τους υπουργούς Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα.

Η Ουγγαρία, αυτήν την φορά δεν έβαλε βέτο. Οι παρασκηνιακές συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών προχώρησαν χωρίς σημαντικές αντιπαραθέσεις, σημείωσαν διπλωμάτες.

Για άλλη μια φορά, ο πρωταρχικός στόχος των κυρώσεων είναι ο «σκιώδης στόλος» που έχει αναπτύξει το Κρεμλίνο για να παρακάμψει το δυτικό εμπάργκο στο εμπόριο πετρελαίου και να διατηρήσει μια πηγή εσόδων ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε το νέο πακέτο κυρώσεων, θεωρώντας πως έτσι θα συνεχίσει να ασκείται πίεση στο Κρεμλίνο.

I welcome the agreement on our 17th sanctions package against Russia.

We are further restricting access to battlefield technology.

And we have listed an additional 189 shadow fleet vessels to target Russia’s energy exports.

This war has to end. We will keep the pressure high…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2025