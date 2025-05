Εμπορικός πόλεμος: ΗΠΑ και Κίνα έκλεισαν ραντεβού στην Ελβετία – Εμπορικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου το Σαββατοκύριακο

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ αναμένεται να έχουν συνάντηση με κινεζική αντιπροσωπεία. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε την Τετάρτη ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ θα παραστεί στις συνομιλίες στη Γενεύη.

«Με βάση το ότι έχει λάβει πλήρως υπόψη τις παγκόσμιες προσδοκίες, τα συμφέροντα της Κίνας και τις εκκλήσεις της βιομηχανίας και των καταναλωτών των ΗΠΑ, η Κίνα αποφάσισε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Ο Μπέσεντ από την πλευρά του ανέφερε στο X ότι «η Κίνα ήταν το κομμάτι που έλειπε». «Θα συναντηθούμε το Σάββατο και την Κυριακή για να συζητήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Οι τρέχοντες δασμοί και οι εμπορικοί φραγμοί είναι μη βιώσιμοι, αλλά δεν θέλουμε να αποσυνδεθούμε», έγραψε. «Αυτό που θέλουμε είναι το δίκαιο εμπόριο».

Thanks to @POTUS, the world has been coming to the US, and China has been the missing piece—we will meet on Saturday and Sunday to discuss our shared interests.

The current tariffs and trade barriers are unsustainable, but we don’t want to decouple.

What we want is fair trade. pic.twitter.com/MYc4XvqME8

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 6, 2025