Bloomberg: Πρόσθετοι δασμοί Ε.Ε. σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 100 δισ. αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Τα προτεινόμενα αντίποινα θα κοινοποιηθούν στα κράτη μέλη από την Τετάρτη και οι διαβουλεύσεις θα διαρκέσουν ένα μήνα πριν οριστικοποιηθεί η σχετική λίστα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Bloomberg.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να κοινοποιήσει στις ΗΠΑ έγγραφο αυτήν την εβδομάδα σε μια προσπάθεια να «τρέξουν» οι διαπραγματεύσεις, μετέδωσε νωρίτερα το Bloomberg. Οι προτάσεις της Ε.Ε. αναμένεται να περιλαμβάνουν τη μείωση των εμπορικών και μη δασμολογικών φραγμών, καθώς και την ενίσχυση των επενδύσεων στις ΗΠΑ.

EU Targets €100 Billion of US Goods With Tariffs If Talks Fail https://t.co/w40MSQN936

— Bloomberg (@business) May 6, 2025