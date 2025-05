H Tesla ψάχνει τον αντικαταστάτη του Έλον Μασκ;

Η πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, Ρόμπιν Ντένχολμ, αναγκάστηκε να προβεί σήμερα σε διάψευση των πληροφοριών. Αλλά η φημολογία έχει φουντώσει.

«Σήμερα το πρωί κυκλοφόρησε δημοσίευμα που ισχυριζόταν λανθασμένα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Tesla είχε έρθει σε επαφή με εταιρείες εύρεσης στελεχών για την αναζήτηση νέου CEO», έγραψε η Ντένχολμ σε ανάρτηση στον λογαριασμό της εταιρείας στην πλατφόρμα.

«Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Ο CEO της Tesla είναι ο Ίλον Μασκ και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να συνεχίσει να υλοποιεί το φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας».

Earlier today, there was a media report erroneously claiming that the Tesla Board had contacted recruitment firms to initiate a CEO search at the company.

This is absolutely false (and this was communicated to the media before the report was published).

The CEO of Tesla is…

