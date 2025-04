Νέες αμερικανικές κυρώσεις στοχεύουν τις παραδόσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στους Χούθι

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις τη Δευτέρα σε τρία πλοία και τους ιδιοκτήτες τους για την παράδοση προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου στους Χούθι της Υεμένης, καθώς η Ουάσιγκτον ασκούσε πιέσεις στους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες για τις επιθέσεις τους στη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι κυρώσεις στόχευαν τις Zaas Shipping & Trading Co και Great Success Shipping Co που είναι εγγεγραμμένες στα Νησιά Μάρσαλ, και την Bagsak Shipping Co με νηολόγιο στο Μαυρίκιο και τα φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούσαν για να παραδίδουν προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο λιμάνι Ras Isa που ελέγχεται από τους Χούθι, ανέφερε σε δήλωση το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Η σημερινή ενέργεια υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να διακόψουμε τις προσπάθειες των Χούθι να χρηματοδοτήσουν τις επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές επιθέσεις τους στην περιοχή», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Μάικλ Φόλκεντερ.

Αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ – 68 νεκροί στην Υεμένη

Οι κυρώσεις ήρθαν ώρες αφότου η τηλεόραση που ελέγχεται από τους Χούθι ανέφερε ότι μια αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ σκότωσε 68 ανθρώπους σε κέντρο κράτησης Αφρικανών μεταναστών στην Υεμένη.

Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τους Χούθι ως «Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση», κατηγορώντας την ομάδα ότι απειλεί την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών και προσωπικού στη Μέση Ανατολή καθώς και των εταίρων στην περιοχή και το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο.

Οι επιθέσεις σε πλοία, για τις οποίες οι Χούθι λένε ότι είναι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, έχουν διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο, έχουν πυροδοτήσει φόβους για πληθωρισμό και εντείνει την ανησυχία για τις συνέπειες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Η ομάδα ελέγχει τις πολυπληθέστερες περιοχές της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, από τότε που ανέτρεψε την κυβέρνηση το 2014.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να διαταράξουν τη δημιουργία παράνομων εσόδων των Χούθι, τους οικονομικούς διευκολυντές και τους προμηθευτές ως μέρος της συνολικής μας προσέγγισης της κυβέρνησης για την εξάλειψη των απειλών για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους σε δήλωση.

Πηγή: Reuters