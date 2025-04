Τραμπ: Μου τηλεφώνησε ο Σι Τζινπίνγκ – Απαραίτητοι οι δασμοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα το θεωρούσε «απόλυτη νίκη» αν οι ΗΠΑ διατηρούσαν δασμούς ύψους έως και 50% στις ξένες εισαγωγές σε ένα χρόνο από τώρα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, του τηλεφώνησε και ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε ενεργές συνομιλίες με το Πεκίνο για μια συμφωνία. «Τηλεφώνησε. Και δεν θεωρώ ότι είναι ένδειξη αδυναμίας εκ μέρους του» σημείωσε.

Ο Τραμπ επεσήμανε εξάλλου θα έχει τελειώσει με τις συμφωνίες για τους δασμούς «σε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες».

