Δασμοί: Επιδεινώνονται οι προοπτικές παγκόσμιου εμπορίου

«Οι προοπτικές για το παγκόσμιο εμπόριο έχουν επιδεινωθεί απότομα λόγω της αύξησης των δασμών και της αβεβαιότητας της εμπορικής πολιτικής», ανέφερε ο ΠΟΕ στην τελευταία έκθεσή του “Global Trade Outlook and Statistics”.

Συμπεριλαμβανομένης της 90ήμερης αναστολής των «αμοιβαίων δασμών», ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευμάτων αναμένεται τώρα να μειωθεί κατά 0,2% το 2025, προτού σημειώσει μια «μέτρια» ανάκαμψη της τάξης του 2,5% το 2026.

Η μείωση αναμένεται μάλιστα να είναι ιδιαίτερα απότομη στη Βόρεια Αμερική, όπου οι εξαγωγές προβλέπεται να μειωθούν κατά 12,6% φέτος.

BREAKING: Under current tariffs, goods trade is forecast to fall 0.2% in 2025, 2.9 pp less than baseline. Downside risk of reciprocal tariffs & broader uncertainty could lead to sharper decline of 1.5%. Services trade also affected. #GlobalTradeOutlook: https://t.co/gw6CWYFYM8 pic.twitter.com/ofqKpQOp2P

— WTO (@wto) April 16, 2025