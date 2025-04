Οι δασμοί Τραμπ αφήνουν χωρίς ινδικές γαρίδες τις ΗΠΑ και ο Ισημερινός καραδοκεί

Οι εξαγωγές από την Ινδία προς τις ΗΠΑ επηρεάζονται από τον εμπορικό πόλεμο, με μία άλλη χώρα, τον Ισημερινό, να επωφελείται από τις εξελίξεις, καθώς είναι αντιμέτωπος με χαμηλότερους δασμούς.

Σύμφωνα με το Reuters, η βιομηχανία γαρίδας της Ινδίας θα είναι αντιμέτωπη από τον Ιούλιο με δασμούς 26%, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί. Η αγορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αλυσίδες σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ όπως η Walmart και η Kroger.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συγκαταλέγονται στις κύριες αγορές της Ινδίας για εξαγωγές θαλασσινών.

Οι εξαγωγείς φοβούνται τώρα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ισημερινού, με τον δασμολογικό συντελεστή για τη χώρα της Νότιας Αμερικής να παραμένει στο 10%.

Από την πλευρά τους, πάντως, και οι παραγωγοί στον Ισημερινό εκφράζουν ανησυχίες, καθώς εκτιμούν ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις ποσότητες που προέρχονται από την Ινδία.

Χιλιάδες τόνοι κατεψυγμένων γαρίδων φεύγουν από την Άντρα Πραντές της Ινδίας κάθε χρόνο, σε ένα ταξίδι που συνήθως διαρκεί 40 ημέρες, για να φτάσουν στα λιμάνια της Νέας Υόρκης, του Χιούστον και του Μαϊάμι.

Ένας εξαγωγέας που επικαλείται το Reuters έκανε λόγο για «το τέλος του παιχνιδιού» για την ινδική βιομηχανία γαρίδας, εφόσον τεθούν σε ισχύ οι δασμοί 26% τον Ιούλιο.

Turbulence unleashed by President Donald Trump’s tariffs could rock global shipments of shrimp to the United States, with exporters in biggest supplier India saying they endanger 2,000 containers packed with the frozen delicacy. https://t.co/BWxkIh2Pem pic.twitter.com/USIDOHJLsP

— Reuters (@Reuters) April 14, 2025