Δασμοί: Η ομάδα Τραμπ κυνηγά 90 εμπορικές συμφωνίες σε 90 ημέρες και ειδικοί της εύχονται «καλή τύχη»

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς θα είναι τη Δευτέρα από τους πρώτους αξιωματούχους που μεταβαίνουν στην Ουάσιγκτον για διαπραγματεύσεις σχετικά με τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το πρακτορείο, όταν θα φτάνει ο Σέφτσοβιτς στις ΗΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ θα βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες, με την απουσία του να εντείνει τις αμφιβολίες ειδικών για το κατά πόσο μπορεί η κυβέρνηση Τραμπ να διαχειριστεί τόσες πολλές ταυτόχρονες συνομιλίες για την επίτευξη 90 συμφωνιών σε 90 ημέρες.

«Αυτές οι αποφάσεις θα απαιτήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις», δήλωσε η επικεφαλής του Asia Society Policy Institute, Γουέντι Κάτλερ, ενώ πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου να κάνουμε μια συνολική συμφωνία με καμία από αυτές τις χώρες».

Ο εμπορικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Πίτερ Ναβάρο απάντησε μιλώντας στο Fox Business Network την Παρασκευή ότι ο Μπέσεντ, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκριρ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά. «Έτσι θα κάνουμε 90 προτάσεις σε 90 ημέρες. Είναι πιθανό», τόνισε.

Σε τελική ανάλυση, ωστόσο, ο Τραμπ, «το αφεντικό, θα είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το κοιτάξει πολύ προσεκτικά» σημείωσε ο Ναβάρο.

Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι ένας άλλος κρίσιμος στόχος κατά τη διάρκεια των 90 ημερών. Κατά τη Γουέντι Κάτλερ, αυτή η αναταραχή θα ασκήσει πίεση στην ομάδα Τραμπ για γρήγορες νίκες. «Το βάρος θα πέσει σε αυτούς να δείξουν ότι μπορούν να συνάψουν γρήγορα συμφωνίες με χώρες και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στην αγορά και σε άλλους εμπορικούς εταίρους» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκριρ δήλωσε ότι «μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου ο πρόεδρος μπορεί να κλείσει αυτές τις συμφωνίες. Μπορεί να διαπραγματευτεί και εάν υπάρχει μια συμφωνία που είναι καλή, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να την αποδεχθεί, και αν όχι, τότε θα έχει τους δασμούς».

Απαντώντας στις αιτιάσεις για μεγάλο όγκο δουλειάς και για ελλείψεις αρμόδιων αξιωματούχων, ανέφερε στο Fox News ότι 200 άτομα προσωπικό «δουλεύουν όλο το 24ωρο» ανταλλάσσοντας προτάσεις με ξένους ομολόγους τους.

Ένας άλλος παράγοντας που περιπλέκει την κατάσταση είναι η αβεβαιότητα σχετικά με τις θέσεις των ΗΠΑ σε εμπορικά ζητήματα, ανέφερε διπλωματική πηγή που επικαλείται το Reuters, λέγοντας ότι οι κορυφαίοι σύμβουλοι Τραμπ έχουν ο καθένας τις απόψεις του.

Trump trade team chases 90 deals in 90 days. Experts say good luck with that https://t.co/DrjjKMlWkE pic.twitter.com/u6tAwFONwj

— Reuters (@Reuters) April 12, 2025