Σκοτ Μπέσεντ: Σε εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιαπωνία

«Η Ιαπωνία παραμένει μεταξύ των στενότερων συμμάχων της Αμερικής και ανυπομονώ για την επερχόμενη παραγωγική μας δέσμευση σχετικά με τους δασμούς, μη δασμολογικά εμπόδια, νομισματικά ζητήματα και κρατικές επιδοτήσεις», γράφει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Στην ανάρτησή του, ο Μπέσεντ επαναλαμβάνει προηγούμενα σχόλιά του σχετικά με περισσότερες από 50 χώρες που προσέγγισαν τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες για να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις.

Following a very constructive phone discussion with the Government of Japan, @POTUS @realDonaldTrump has tasked me and @USTradeRep to open negotiations to implement the President’s vision for the new Golden Age of Global Trade with @JPN_PMO Shigeru Ishiba and his Cabinet. https://t.co/oSXTh5ONOe

