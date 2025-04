«Πάμε σε πυρηνικό χειμώνα!»: Έσπασε η αφωνία των ισχυρών της Wall Street – Ποιοι μιλούν πια ανοιχτά κατά των δασμών Τραμπ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, μεταξύ αυτών που ασκούν κριτική είναι και ισχυροί άνδρες της Wall Street που στήριζαν φανερά τον Τραμπ προεκλογικά και κόμα και ανάμεσα σε όσους στήριζαν φανερά τον Τραμπ. Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Μπιλ Άκμαν, επικεφαλής του Pershing Square, ζήτησε αναστολή 90 ημερών στην επιβολή δασμών για να δοθεί χρόνος διαπραγμάτευσης με άλλες χώρες, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική είναι «ένας αυτοπροκαλούμενος, οικονομικός πυρηνικός χειμώνας».

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία καταστροφής της εμπιστοσύνης στη χώρα μας ως εμπορικού εταίρου, ως τόπου επιχειρηματικότητας και ως αγοράς προσέλκυσης κεφαλαίων», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Δεν παρέλειψε βέβαια να ξεκινήσει την ανάρτηση με την επισήμανση ότι στηρίζει 100% την προσπάθεια του Τραμπ για αναμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου, σε μία εμφανή προσπάθεια να γλιτώσει την οργή του.

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.

President @realDonaldTrump has elevated the tariff issue to the most important geopolitical…

— Bill Ackman (@BillAckman) April 6, 2025