Το μεγάλο πολιτικό ρίσκο του Τραμπ με τους δασμούς

Ειδικοί, τους οποίους επικαλείται σε ανάλυσή του το πρακτορείο Reuters, εκτιμούν ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αναζωπυρωθεί η αμερικανική παραγωγή μέσω του δρόμου των δασμών, στόχο που έχει θέσει ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές είναι πιθανό να δουν υψηλότερες τιμές στα ράφια, η οικονομία θα μπορούσε να εισέλθει σε ύφεση, ενώ άλλες χώρες ενδέχεται να επιβάλουν από την πλευρά τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα – επιπτώσεις που ο Τραμπ χαρακτήρισε «οικονομική διαταραχή». Ωστόσο, στελέχη των Ρεπουμπλικάνων ανησυχούν ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία με οριακή πλειοψηφία. Ενδεχόμενες απώλειες λόγω δασμών στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να δώσουν την εξουσία ενός ή και των δύο σωμάτων στους Δημοκρατικούς.

Ο Τραμπ «έχει μεγάλη ανοχή στον πόνο, αλλά αυτό θα μπορούσε να μετατραπεί σε πραγματικό πόνο στην κάλπη τον Νοέμβριο του 2026», δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ο Μάικ Ντούμπκε, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του προέδρου κατά την πρώτη του θητεία. «Το ενδιαφέρον εδώ είναι σε ποιο σημείο θα δούμε τα οφέλη που πιστεύουν ότι θα αποκομίσουμε ο ίδιος και οι σύμβουλοί του; Επειδή έχει μόλις 18 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές» συμπλήρωσε.

Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι δασμοί μεταφράζονται σε φόρους στους καταναλωτές και η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών – 70%, συμπεριλαμβανομένου 62% των Ρεπουμπλικανών – πιστεύει ότι οι αυξημένοι δασμοί θα ανεβάσουν την τιμή καταναλωτικών αγαθών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Περίπου το 53% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση συμφώνησε με τη δήλωση ότι οι αυξημένοι δασμοί θα έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό, ενώ το 31% διαφώνησε. Οι υπόλοιποι δήλωσαν αβέβαιοι ή δεν απάντησαν.

Μόλις το 31% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ ευνοούνται όταν η χώρα επιβάλλει δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά, ενώ το 48% διαφώνησε.

«Ο κύριος κίνδυνος είναι γύρω από την οικονομία», δήλωσε ο Λάνι Τσεν, συνεργάτης στο Hoover Institution και πρώην σύμβουλος των Μιτ Ρόμνεϊ και Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στους δασμούς.

«Αρχικά, είναι ο άμεσος κίνδυνος για τις τιμές και τι σημαίνει αυτό για έναν πρόεδρο που εξελέγη εν μέρει να μειώσει τις τιμές» σημείωσε. Επιπλέον, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η οικονομία να εισέλθει σε φάση ύφεσης.

Ο Τραμπ δεσμεύθηκε ως υποψήφιος για την προεδρία πως θα μειωθούν οι τιμές, ενώ η ανησυχία των πολιτών για τον πληθωρισμό έπληξαν την αντίπαλό του στις εκλογές Κάμαλα Χάρις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι δασμοί θα γεμίσουν τα ταμεία των ΗΠΑ. «Τώρα είναι η σειρά μας να ευημερήσουμε, και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε τρισεκατομμύρια δολάρια για να μειώσουμε τους φόρους μας και να πληρώσουμε το εθνικό μας χρέος, και όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα» ανέφερε.

Το Reuters σχολιάζει πως οι δασμοί πληρώνονται από τους εισαγωγείς, όχι από άλλες χώρες, και συνήθως το επιπλέον κόστος μεταφέρεται στους καταναλωτές.

«Η Ημέρα Απελευθέρωσης φαίνεται να αφορά την απελευθέρωση των αμερικανικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών από τα χρήματά τους», δήλωσε ένας πρώην σύμβουλος των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας σύμφωνα με το Reuters. «Δεν μπορείς να σταματήσεις ένα αεροπλανοφόρο με μια δεκάρα και δεν μπορείς να αναδιαμορφώσεις εντελώς την παγκόσμια οικονομία σε μια μέρα» πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος, ο οποίος κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τον πληθωρισμό, λέει ότι η κυβέρνηση Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει το κόστος ζωής και απορρίπτει τις ανησυχίες για τις πολιτικές συνέπειες της εμπορικής του ατζέντας.

He called it ‘Liberation Day,’ but President Donald Trump’s unveiling of reciprocal tariffs could cause political headwinds for his party and economic pain for his constituents if his promises to recast the economy do not work out https://t.co/wcWBa8Wpc5

— Reuters (@Reuters) April 3, 2025