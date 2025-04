Δασμοί: Αύριο οι (πρώτες) συνομιλίες της Κομισιόν με τους Αμερικανούς αξιωματούχους

Επανέλαβε ότι η ΕΕ είναι ανοιχτή σε διάλογο, προειδοποιώντας όμως παράλληλα ότι είναι έτοιμη να προβεί σε αντίποινα. «Θα ενεργήσουμε με ήρεμο, προσεκτικά σταδιακό και ενιαίο τρόπο, αφήνοντας επαρκή χρόνο για συνομιλίες. Αλλά δεν θα μείνουμε άπραγοι αν δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία», δήλωσε ο Μάρος Σέφτσοβιτς στο X την Πέμπτη.

Unjustified tariffs inevitably backfire.

We’ll act in a calm, carefully phased, unified way, as we calibrate our response, while allowing adequate time for talks. But we won’t stand idly by, should we be unable to reach a fair deal.

I’ll speak to my U.S. counterparts tomorrow. pic.twitter.com/tA9l40wvRE

— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) April 3, 2025