Στάρμερ: Σαφώς και οι αμερικανικοί δασμοί θα έχουν αντίκτυπο στη βρετανική οικονομία

«Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις που έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο πρωθυπουργός και ηγέτης των Εργατικών. «Αλλά θέλω να είμαι πολύ σαφής: είμαστε έτοιμοι, διότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι η ικανότητά μας να διατηρούμε ψυχραιμία», συνέχισε, αντιδρώντας στην ανακοίνωση των δασμών 10%.

There will be an economic impact from the decisions the US has taken.

We will continue to negotiate on a deal in our interests. Decisions will be guided only by our national interests and what is best for the security of working people.

We will go further and faster on the… pic.twitter.com/VMJlCfZLP5

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 3, 2025