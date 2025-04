Δασμοί Τραμπ ακόμη και σε ακατοίκητα νησιά όπου ζουν μόνο… πιγκουίνοι

Οι Νήσοι Χερντ και ΜακΝτόναλντ, που αποτελούν εδάφη της Αυστραλίας από το 1947, είναι από τα πιο απομακρυσμένα μέρη στη γη.

Η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή μόνο μέσω πλοίου από το Περθ, στη δυτική ακτή της Αυστραλίας, με το ταξίδι για διαρκεί δύο εβδομάδες.

Είναι εντελώς ακατοίκητα, ενώ εκτιμάται ότι η τελευταία επίσκεψη ανθρώπων σε αυτά έγινε πριν από σχεδόν 10 χρόνια, σύμφωνα με τον Guardian.

Αλιείς ψαρεύουν γύρω από τα νησιά, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια σε αυτά.

Κι όμως, οι Νήσοι Χερντ και ΜακΝτόναλντ εμφανίζονται στη λίστα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος με τις «χώρες» που επιβάλλονται δασμοί.

Οι Νήσοι Χερντ και ΜακΝτόναλντ είναι μεταξύ πολλών «εξωτερικών περιοχών» της Αυστραλίας που αναφέρονται χωριστά στον κατάλογο δασμών.

Στο προϊόντα της Αυστραλίας επιβλήθηκαν δασμοί 10%.

