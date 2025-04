Φον ντερ Λάιεν για δασμούς Τραμπ: Είμαστε έτοιμοι για ισχυρά αντίμετρα – Η ΕΕ έχει πολλά χαρτιά

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Απριλίου, την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως «Ημέρα Απελευθέρωσης» (Liberation Day), αναμένεται η αποκάλυψη των λεγόμενων ανταποδοτικών δασμών, τους οποίους ο Τραμπ θεωρεί ως «αντίποινα» για φόρους- όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, τον οποίο οι Βρυξέλλες θεωρούν δίκαιο καθώς ισχύει και για τα εγχώρια αγαθά- και άλλα εμπόδια από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ.

Οι ανταποδοτικοί δασμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ παράλληλα με πρόσθετους δασμούς 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ και δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η ΕΕ ετοιμάζει αντίμετρα για τα αμερικανικά προϊόντα αξίας έως και 26 δισ. ευρώ.

Europe did not start the tariff confrontation.

Tariffs are taxes, paid by the people.

But Europe has everything to protect our people and our prosperity.

We will always promote & defend our interests and values.

And we will always stand up for Europe. https://t.co/l4xeJOAScz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2025