Τραμπ: Δασμοί 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ

Οι δασμοί, εκτός τα πλήρως συναρμολογημένα αυτοκίνητα και φορτηγά που αποστέλλονται στις ΗΠΑ, θα αφορούν και αυτοκίνητα των αμερικανικών εμπορικών σημάτων που συναρμολογούνται στο εξωτερικό.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να ωθήσει τις εταιρείες να εγκαταστήσουν περισσότερα εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελεί πρωταρχικό στόχο του κ. Τραμπ.

Η Hyundai είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι θα επενδύσει 21 δισεκατομμύρια δολάρια για επέκταση της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που επαίνεσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς ως απόδειξη ότι οι δασμολογικές πολιτικές του θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Ωστόσο ορατός είναι ο κίνδυνος να διαταραχθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού των αυτοκινητοβιομηχανιών, να παγώσουν οι επενδύσεις τους και να αυξηθεί το κόστος για τους καταναλωτές κατά χιλιάδες δολάρια.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ιάπωνες αξιωματούχοι και λομπίστες προσπάθησαν να υποστηρίξουν στην Ουάσινγκτον τους λόγους για τους οποίους τα ιαπωνικά αυτοκίνητα θα πρέπει να εξαιρεθούν από τους δασμούς. Έδωσαν έμφαση στο πόσο επενδύουν οι Ιάπωνες κατασκευαστές αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο πώς οι δασμοί θα μπορούσαν να βλάψουν τους Αμερικανούς καταναλωτές αυξάνοντας τις τιμές. Οι ιαπωνικές εταιρείες λειτουργούν 24 εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση Τραμπ είναι άσχημα νέα για την Ευρώπη, και ειδικά για τη Γερμανία. Το 2024, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έστειλαν αυτοκίνητα αξίας 38,4 εκατομμυρίων ευρώ στον Ατλαντικό με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών.

Το 2024 οι ΗΠΑ εισήγαγαν επιβατικά αυτοκίνητα αξίας 220 δισεκ. δολαρίων και είδη αυτοκινήτου αξίας 474 δισεκ. δολαρίων. Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ήταν το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Γερμανία.

Λίγο μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως η ΕΕ θα συνεχίσει να ζητά λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα οικονομικά της συμφέροντα.

«Λυπάμαι βαθύτατα για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων της ΕΕ», έγραψε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και προσθέτει: «Οι δασμοί είναι φόροι – κακοί για τις επιχειρήσεις, χειρότεροι για τους καταναλωτές, στις ΗΠΑ και στην ΕΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να αναζητά λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα οικονομικά της συμφέροντα».

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on EU automotive exports.

Tariffs are taxes – bad for businesses, worse for consumers, in the US and the EU.

The EU will continue to seek negotiated solutions, while safeguarding its economic interests ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2025