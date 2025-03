ΟΟΣΑ: Σοβαρό πλήγμα από τους δασμούς σε αμερικανική και παγκόσμια οικονομία

«Η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να συγκρατηθεί από 3,2% το 2024, σε 3,1% το 2025 και 3,0% το 2026, με υψηλότερους εμπορικούς φραγμούς σε αρκετές οικονομίες της G20 και αυξημένη γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα που επιβαρύνουν τις επενδύσεις και τις δαπάνες των νοικοκυριών», ανέφερε ο ΟΟΣΑ τη Δευτέρα.

«Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να επιβραδυνθεί από τον ισχυρό πρόσφατο ρυθμό της, να είναι 2,2% το 2025 και 1,6% το 2026».

