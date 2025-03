Χρυσός: Άνω των 3.000 δολ. η ουγγιά για πρώτη φορά

Ο χρυσός αποτελεί «καταφύγιο» απέναντι στους γεωπολιτικούς φόβους και τον εμπορικό πόλεμο.

Το μεσημέρι ο χρυσός σημείωνε αύξηση 2,94% φθάνοντας τα 3.000,85 δολάρια ανά ουγγιά.

#UPDATE Gold has soared above $3,000 for the first time ever, as investors flocked to the asset, seen as a safe-haven, amid uncertainty over the fallout of US tariffs.

In morning deals, gold rose 2.94 percent to $3,000.85 per ounce, a day after it surpassed its late February… pic.twitter.com/rdI0EUjSMJ

— AFP News Agency (@AFP) March 14, 2025