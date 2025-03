Πώς να σταματήσετε να αγοράζετε πράγματα που δεν χρειάζεστε

Είναι το τέλος της χειμερινής σεζόν, και αποφασίζετε να «ξεσκονίσετε» τα ράφια σας από όλα τα αχρείαστα αντικείμενα. Αλλά ένα άδειο ράφι, συχνά μας κλείνει το μάτι προκλητικά.

Πόσο μπορούμε να αντισταθούμε προτού το ξαναφορτώσουμε με νέες αγορές; Και μάλιστα αχρείαστες;

Πώς θα καταφέρουμε να κλείσουμε την στρόφιγγα των αγορών, εξοικονομώντας χρήματα;

Η Ashlee Piper, σύμβουλος βιωσιμότητας για επιχειρήσεις και ιδιώτες και συγγραφέας του επερχόμενου οδηγού «No New Things», αλλά και η Courtney Carver, συγγραφέας του βιβλίου «Gentle: Rest More, Stress Less, and Live the Life You Actually Want», δίνουν κάποιες συμβουλές.

Μικρά «τρικ» που πιθανόν θα μας αποτρέψουν από την μανία της κατανάλωσης.

Ιδού:

Κάντε τις αγορές λιγότερο εύκολες

Τα ψώνια μέσω διαδικτύου έχουν γίνει μια «εμπειρία χωρίς προβλήματα, επιτρέποντάς μας να αγοράζουμε πράγματα απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού» γράφει η Piper.

Κι αν το κάνουμε λίγο πιο περίπλοκο;

Ένας τρόπος είναι να διαγράψουμε τα στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας από τους λογαριασμούς στα ηλεκτρονικά καταστήματα, ώστε να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πραγματοποίηση μιας αγοράς,

«Το να σηκωθείτε, να πάρετε το πορτοφόλι σας, να βγάλετε την πιστωτική σας και να συμπληρώσετε τους αριθμούς, είναι αρκετός χρόνος για να σκεφτείτε «Το χρειάζομαι πραγματικά αυτό; Τι στο καλό, θα το κάνω;» εξηγεί.

Μπλοκάρετε επίσης όλα τα email, τα μηνύματα ή τις ειδοποιήσεις push από τους εμπόρους λιανικής πώλησης. Όπως τονίζει η Piper,«δεν είστε η επαφή έκτακτης ανάγκης της Banana Republic, οπότε γιατί τους επιτρέπετε να σας στέλνουν μηνύματα όλες τις ώρες της ημέρας;».

Μην αγοράζετε για τον «μελλοντικό εαυτό» σας.

Η Courtney Carver, από την πλευρά της, λέει ότι όταν μπαίνει στον πειρασμό να αγοράσει κάτι, αναρωτιέται:

«Είναι χρήσιμο για τη ζωή μου σήμερα; Αυτην τη στιγμή;

Θα το χρησιμοποιήσω πραγματικά μέσα στις επόμενες 30 ημέρες;»

Μην ξεγελιέστε από την εξιδανικευμένη εκδοχή του μελλοντικού σας εαυτού, λέει η Carver.

Όταν ήταν νεότερη, αγόραζε παπούτσια εμπνευσμένα από την Carrie Bradshaw στο «Sex and the City», παρόλο που «δεν μπορούσε να περπατήσει με αυτά ούτε η κοινωνική της ζωή της ήταν «ασορτί» με τα πανάκριβα παπούτσια

Κάποτε αγόρασα ένα σετ φοντί που έμεινε για χρόνια μέσα στο κουτί του, πριν το χαρίσω. Μακάρι να ήμουν το είδος του ατόμου που διοργανώνει πάρτι φοντί. Όπως αποδεικνύεται, δεν είμαι.

Χρειάζεστε πράγματι τον λεμονοστύφτη σε σχήμα κύκνου;

«Καταγράψτε, μέσα σε διάστημα ενός μήνα, την κάθε φορά που μπαίνετε στον πειρασμό να αγοράσετε κάτι μη απαραίτητο» προτείνει η Piper. Στη συνέχεια, αντί να ενδώσετε στην παρόρμηση, καταχωρήστε το αντικείμενο σε ένα σημειωματάριο.

Στο τέλος του μήνα , κοιτάξτε τη λίστα και αναρωτηθείτε, αν εξακολουθείτε να θέλετε τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Συχνά, η απάντηση είναι όχι.

«Το έκανα αυτό για μια εβδομάδα. Η λίστα μου περιείχε οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων έναν λεμονοστύφτη σε σχήμα κύκνου και μια υπερτιμημένη κρέμα λαιμού. Όταν ξανακοίταξα την λίστα, είχα σχεδόν ξεχάσει τα περισσότερα από τα περιεχόμενα της, τα οποία την στιγμή που τα σημείωνα μου φαίνονταν ζωτικής σημασίας για την ευτυχία μου» λέει η Piper.

Κατά τη διάρκεια των «παύσεων αγοράς» η Piper, κατέγραφε επίσης σε τι διάθεση βρισκόταν όταν ήθελε να αγοράσει πράγματα. Συχνά, διαπίστωσε ότι ήταν αγχωμένη, λυπημένη ή βαριεστημένη.

Επίσης, προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τυχόν μοτίβα στις αγορές σας, όπως το να αγοράζετε πράγματα από ένα κατάστημα TikTok ενώ κάνετε scrolling αργά το βράδυ, λέει.

Ανταλλάξτε

Για αντικείμενα που χρησιμοποιείτε μόνο μια φορά στο τόσο, σκεφτείτε να τα δανειστείτε, συμβουλεύει επίσης.

Η Shira Gill, ειδικός στην οργάνωση και συγγραφέας του «LifeStyled», ανέφερε ότι ανταλλάσει φορέματα με μια φίλη της για εκδηλώσεις όπως γάμους.

Ανατρέξτε και σε ειδικές σελίδες στα social media.

Μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Από επιτραπέζια παιχνίδια, ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμη και συσκευές για καραόκε.

