Σαμ Μπάνκμαν Φριντ: «Έκαψε» τα cryptos, σχεδίασε τη μετάλλαξή του και τώρα θέλει χάρη από τον Τραμπ

«Αυτές είναι όλες τυχαίες, πιθανώς κακές ιδέες», έγραψε ο ιδρυτής της FTX.

Σε ένα έγγραφο με 19 bullets, που αποκάλυψαν οι εισαγγελικές αρχές στο δικαστήριο, κατέγραφε μία σειρά από προτάσεις προς τον εαυτό του – από το να παρουσιαστεί ως «εξαιρετικά υπέρ των crypto, υπέρ της ελευθερίας» μέχρι το να στείλει μια δημοσκόπηση στο Twitter ζητώντας συμβουλές.

Ωστόσο, το νούμερο 3 στη λίστα στρατηγικών του ατιμασμένου μεγιστάνα ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή, όπως αποκαλύπτει η WSJ: Να εμφανιστεί στην εκπομπή του Τάκερ Κάρλσον και να δηλώσει Ρεπουμπλικανός. Ήταν μια τολμηρή σκέψη από έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές του Δημοκρατικού Κόμματος. Στο σημείωμα προς τον εαυτό του ο Μπάνκμαν-Φριντ ανέλυε λεπτομερώς τι θα κάνει. Θα αποκάλυπτε όλες τις δωρεές του σε Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς μέσω «σκοτεινών» καναλιών, θα έριχνε την ευθύνη στους δικηγόρους του και θα κατακεραύνωνε τη «woke ατζέντα». Τελικά καταδικάστηκε για απάτη, του επιβλήθηκε ποινή 25 ετών φυλάκισης και σίγησε—μέχρι πρόσφατα.

As FTX came crashing down around Sam Bankman-Fried, he cooked up a plan to rehabilitate his image: “Go on Tucker Carlson, come out as a republican;” “Come out against the woke agenda.”

It happened just like he planned it. So much of media now is just clicks without a core. pic.twitter.com/A681Izbfn2

— Pedro L. Gonzalez (@emeriticus) March 7, 2025