Νέα «πυρά» της Κομισιόν κατά του Τραμπ: Η πολιτική του είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, θα δράσουμε αποφασιστικά

Με ανακοίνωσή της η ΕΕ δηλώνει προσηλωμένη σε ένα ανοιχτό και προβλέψιμο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, ωφέλιμο προς όλους τους εταίρους.

«Η ΕΕ διατηρεί μερικούς από τους χαμηλότερους δασμούς στον κόσμο και δεν βλέπει καμία δικαιολογία για τους αυξημένους δασμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές της», απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προειδοποιεί: «Η ΕΕ θα προστατεύει πάντα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές από αδικαιολόγητα δασμολογικά μέτρα».

Επιπλέον, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι «οι δασμοί ενισχύουν την οικονομική αβεβαιότητα και διαταράσσουν την αποτελεσματικότητα και την ολοκλήρωση των παγκόσμιων αγορών» και υπενθυμίζει ότι το παγκόσμιο εμπόριο έχει ανθίσει κάτω από προβλέψιμους, διαφανείς κανόνες και χαμηλούς δασμούς.

Σημειώνει, επίσης, ότι «επί δεκαετίες, η ΕΕ συνεργάστηκε με εμπορικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ για να μειώσει τους δασμούς και άλλους εμπορικούς φραγμούς παγκοσμίως, ενισχύοντας αυτό το άνοιγμα μέσω ισχυρών δεσμεύσεων στο σύστημα εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται σε κανόνες – δεσμεύσεις τις οποίες τώρα οι ΗΠΑ υπονομεύουν».

Η ΕΕ ευδοκιμεί ως μία από τις πιο ανοιχτές οικονομίες στον κόσμο, με πάνω από το 70% των εισαγωγών να εισέρχονται με μηδενικούς δασμούς. Ο μέσος εφαρμοζόμενος δασμός της ΕΕ στα εισαγόμενα αγαθά παραμένει μεταξύ των χαμηλότερων παγκοσμίως. Η οικονομική ολοκλήρωση και η άρση των εμπορικών φραγμών ήταν θεμελιώδεις για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

We view President Trump’s proposed “reciprocal” trade policy as a step in the wrong direction.

The EU will react firmly and immediately against unjustified barriers to free and fair trade.

We will always protect European businesses, workers, and consumers from unjustified… pic.twitter.com/iQKQJc99xU

— European Commission (@EU_Commission) February 14, 2025