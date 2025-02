Φον ντερ Λάιεν: Οι αδικαιολόγητοι δασμοί των ΗΠΑ δεν θα μείνουν αναπάντητοι – Έρχονται αντίμετρα

«Λυπάμαι βαθύτατα για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου» δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας πως οι δασμοί είναι επιζήμιοι για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.

The EU will act to safeguard its economic interests.

We will protect our workers, businesses and consumers ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025