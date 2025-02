Προσφορά -μαμούθ από Μασκ για την OpenAI – Άλτμαν: «Όχι ευχαριστούμε»

Η προσφορά αφορά τη μη κερδοσκοπική εταιρεία που εποπτεύει τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε η Journal, προσθέτοντας ότι ο δικηγόρος του Musk, Marc Toberoff, δήλωσε ότι υπέβαλε την προσφορά τη Δευτέρα.

Η Journal επικαλέστηκε δήλωση του Musk που παρείχε ο Toberoff, η οποία αναφέρει: «Ήρθε η ώρα για την OpenAI να επιστρέψει στην ανοιχτού κώδικα, εστιασμένη στην ασφάλεια δύναμη για το καλό που ήταν κάποτε».

Σε ανάρτησή του στο X, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν έγραψε: «όχι ευχαριστώ, αλλά θα αγοράσουμε το twitter για 9,74 δισεκατομμύρια δολάρια, αν θέλετε».

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

