Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων: Πτώση 2,1% στις τιμές παγκοσμίως το 2024

Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των παγκόσμιων τιμών των δημητριακών και της ζάχαρης.

Ο δείκτης τιμών υποχώρησε κατά 13,3% για τα δημητριακά σε σχέση με το 2023 και κατά 13,2% για τη ζάχαρη κατά την ίδια περίοδο.

Μετά τη μεγάλη άνοδο των τιμών των δημητριακών και κυρίως του σιταριού, η οποία καταγράφηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι τιμές έχουν πλέον επιστρέψει στις προπολεμικές τιμές τους στις διεθνείς αγορές.

Η μείωση της τιμής της ζάχαρης οφείλεται κυρίως στις «εξαγωγές ρεκόρ της Βραζιλίας στη διάρκεια του έτους», καθώς και «στις θετικές προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς».

Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίσθηκαν εν μέρει από την άνοδο των τιμών των φυτικών ελαίων (+9,4%), των γαλακτοκομικών προϊόντων (4,7%, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών του βουτύρου) και των κρεάτων (2,7%).

Παρά μια πολύ ελαφρά υποχώρηση το Δεκέμβριο, οι ετήσιες τιμές των ελαίων παρέμειναν υψηλές, λόγω κυρίως της ανόδου αυτής του φοινικέλαιου σε ένα πλαίσιο «παγκόσμιας μείωσης της προσφοράς».

