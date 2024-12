Νεκρός ο ιδρυτής του κολοσσού ένδυσης Mango, Ισάκ Άντικ – Έπεσε σε χαράδρα 100 μέτρων

Ο Άντικ κατείχε τη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας.

«Αφιέρωσε τη ζωή του στη Mango, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα χάρη στο στρατηγικό του όραμα, την εμπνευσμένη ηγεσία του και την αδιάλειπτη προσήλωσή του στις αξίες που ο ίδιος εμφύσησε στην εταιρεία μας», αναφέρει η δήλωση που υπογράφεται από τον CEO της Mango, Τόνι Ρουίζ.

Η αστυνομία της Καταλονίας ενημέρωσε το CNN ότι το απόγευμα του Σαββάτου έλαβε ειδοποίηση πως ένας άνδρας 71 ετών έπεσε σε χαράδρα βάθους άνω των 100 μέτρων στην περιοχή των σπηλαίων Salnitre, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό κοντά στη Βαρκελώνη. Πηγή από την Καταλονία με γνώση των γεγονότων ανέφερε στο CNN ότι το θύμα ήταν ο Ισάκ Άντικ.

Μονάδες της αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή και κατάφεραν να ανασύρουν τη σορό, σύμφωνα με την αστυνομία.

It is with deep regret that we announce the unexpected death of Isak Andic, our non-executive Chairman and founder of Mango, in an accident that occurred this Saturday.

Isak has been an example for all of us. He dedicated his life to Mango, leaving an indelible mark thanks to his… pic.twitter.com/lWoayEcXEh

