Ο Έλον Μασκ θέλει να καταργήσει την προστασία των καταναλωτών στις κάρτες και τα στεγαστικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε στον Ελον Μασκ να μειώσει τη γραφειοκρατία και ν` αυξήσει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης.

Και ο δισεκατομμυριούχος Μασκ- με εκτιμώμενη περιουσία άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων- ξεκίνησε, βάζοντας στο στόχαστρο την αρχή προστασίας των καταναλωτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. «Να καταργήσουμε το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών (CFPB).Υπάρχουν πάρα πολλές διπλές ρυθμιστικές αρχές», έγραψε ο Μασκ στο Χ.

Πρόκειται για μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε το 2011 για να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα καταναλωτικά χρηματοοικονομικά προϊόντα, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. «Το CFPB δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα αντιμετωπίζονται δίκαια από τις τράπεζες, τους δανειστές και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οργανισμού. Στόχος του είναι να καταστήσει σαφέστερα τα θέματα των πιστωτικών καρτών και των στεγαστικών και άλλων δανείων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους.

Αποστολή του CFPB είναι να διασφαλίσει ότι «οι αγορές καταναλωτικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων θα είναι δίκαιες, διαφανείς και ανταγωνιστικές».

«Πολιτικοποιημένη» υπηρεσία

Οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν εδώ και καιρό στο Κογκρέσο να περιορίσουν τις εξουσίες του CFPB ή να τις καταργήσουν εντελώς. «Τραπεζικά στελέχη και δικηγόροι αναμένουν τώρα από την κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει αρχικά, σημαντικούς περιορισμούς στο CFPB, σύμφωνα με την Washington Post.

Μόνο το Κογκρέσο έχει όμως τη δύναμη να καταργήσει την υπηρεσία. Αλλά, οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν εδώ και καιρό να περιορίσουν τις εξουσίες της αρχής ή να τις καταργήσουν εντελώς.

Το «Project 2025», η ατζέντα για την επερχόμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ που γράφτηκε από πολλά μέλη της νέας κυβέρνησης, κατακρίνει το CFPB ως μια «πολύ πολιτικοποιημένη, επιβλαβή και εντελώς ανεύθυνη ομοσπονδιακή υπηρεσία».

Ο Μασκ, μαζί με τον επίσης δισεκατομμυριούχο Βίβεκ Ραμασουάμι, ανακοίνωσαν σε κοινό τους άρθρο στη Wall Street Journal ότι θα μειώσουν σημαντικά το μέγεθος του κυβερνητικού μηχανισμού. «Η υπερβολική γραφειοκρατία είναι μια υπαρξιακή απειλή για τη δημοκρατία των ΗΠΑ» υποστηρίζουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε δημόσιες δαπάνες θα ελεγχθούν, καθώς ο Μασκ έχει δεσμευτεί να μειώσει κατά 30% τον προϋπολογισμό. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος, είναι απαραίτητες οι μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας, η κατάργηση των επιδοτήσεων και η άρση πολλών κανονισμών.

Τέλος η βοήθεια στην Ουκρανία

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο Ελον Μασκ θέλει επίσης να καταργήσει τη βοήθεια στην Ουκρανία. Ηδη, επέκρινε το αίτημα του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν προς το Κογκρέσο για πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Κίεβο. Σύμφωνα μάλιστα με το Politico, από τα 24 δις, τα οκτώ δισεκατομμύρια προορίζονται για συμβάσεις με αμερικανικές εταιρείες για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία.Τα υπόλοιπα 16 δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των αμερικανικών στρατιωτικών αποθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση της Ουκρανίας. Εντονη κριτική στο αίτημα του Μπάιντεν ασκούν και οι Ρεπουμπλικάνοι, με τον γερουσιαστής Μάικ Λι από τη Γιούτα να κατηγορεί τον Μπάιντεν ότι σαμποτάρει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του νεοεκλεγέντος Προέδρου Τραμπ.

Η τεχνοκρατία στην εξουσία

Σε κάθε περίπτωση, η μη εκλεγμένη «τεχνοκρατία στην εξουσία», δεν προοιωνίζεται καλά πράγματα για τον μέσο αμερικανό πολίτη. Όπως περιέγραφε προφητικά πριν έναν αιώνα τη « νέα μορφή κοινωνίας», ο Καλιφορνέζος μηχανικός Ουίλλιαμ Χέβρι Σμιθ στο βιβλίο του “Technocracy: First and Second Series” (1919), η τεχνοκρατία σκοπεύει να επιβάλει μια αυστηρά συντονισμένη πολεμική οικονομία. «Μια τεχνοκρατική διοίκηση πέρα ​​από την αποτελεσματική αλλά ανελεύθερη αυτοκρατορία, αλλά και την ελεύθερη αλλά

Ο Σμιθ αναφέρει ότι «μια δύναμη πέρα ​​από τις ηθικές κατηγορίες του καλού και του κακού, δουλεύει εξίσου καλά στα χέρια των εγκληματιών όσο και στα χέρια ενός αγίου».

Ένας «πραγματικός πολιτισμός», γράφει ο Σμιθ, πρέπει να βασίζεται στις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες.

Το βασικό στοιχείο της πραγματείας του Σμιθ είναι άλλωστε η κριτική για την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Το κίνημα της «τεχνοκρατίας» βρίσκει ανταπόκριση στον Ελον Μασκ.