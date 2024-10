Δεν είναι τρολάρισμα. Η Ρωσία επέβαλε κολοσσιαίο πρόστιμο με 36 μηδενικά στη Google – «Υπερβαίνει το παγκόσμιο ΑΕΠ»

Σύμφωνα με το Sky News, που μεταδίδει την είδηση, το πρόστιμο σε δολάρια είναι «πολύ μεγαλύτερο από το συνολικό ΑΕΠ του κόσμου, το οποίο υπολογίζεται στα 110 τρισεκατομμύρια δολάρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

Η Google – η οποία ελέγχει το YouTube – έχει τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 2,16 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οπότε πιθανότατα δεν βιαστεί να πληρώσει το πρόστιμο. Όπως μάλιστα μετέδωσε το πρακτορείo Τass, αν το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός εννέα μηνών, θα αρχίσει να διπλασιάζεται κάθε μέρα.

Το πραγματικά απίστευτο ποσό προέκυψε επειδή η Google δεν έχει αποκαταστήσει λογαριασμούς YouTube που ανήκουν σε 17 ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια, σύμφωνα με το ρωσικό RBC News. Το ρωσικό δίκτυο μετέδωσε ότι ένας δικαστής στην υπόθεση είπε σε ακρόαση στις 28 Οκτωβρίου ότι εξέταζε «μια υπόθεση στην οποία υπάρχουν πολλά, πολλά μηδενικά». Τι θα γίνει πρακτικά; Μάλλον ο αμερικανικός κολοσσός θα αποκλειστεί από τη ρωσική αγορά.

BREAKING:

Russia fines Google $20 decillion—equivalent to $20,000,000,000,000 billion, more than all the money in the world. pic.twitter.com/PMhIkdnBX6

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 30, 2024