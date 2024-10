ΕΚΤ: Δεύτερη σερί μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Την απόφασή του να μειώσει τα τρία βασικά της επιτόκια κατά άλλες 25 μονάδες βάσης, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης μειώθηκαν έτσι σε 3,25%, 3,40% και 3,65% αντίστοιχα, με ισχύ από τις 23 Οκτωβρίου 2024.

Ειδικότερα, η απόφαση για μείωση του επιτοκίου της διευκόλυνσης καταθέσεων –το επιτόκιο μέσω του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνει τη νομισματική πολιτική– βασίζεται στην επικαιροποιημένη εκτίμησή του για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ισχύ της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο υποχώρησε στο 1,8%, φθάνοντας κάτω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας για πρώτη φορά σε τρία χρόνια.

Η ΕΚΤ μειώνει τα επιτόκια σε διαδοχικές συνεδριάσεις για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2011.

October 17, 2024