Πώς το πιο δύσοσμο φρούτο στον κόσμο ανεβάζει στα ύψη την τιμή του καφέ

Ειδικοί που επικαλείται το BBC αποδίδουν αυτήν την εξέλιξη σε έναν συνδυασμό προβλημάτων στην παραγωγή, εξαντλημένων αποθεμάτων και αυξημένης ζήτησης – με τη συμβολή και του… πιο δύσοσμου φρούτου στον κόσμο.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, το 2021, ο παγετός εξαφάνισε επηρέασε δραματικά τις καλλιέργειες καφέ στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό του καφέ Arabica στον κόσμο. Οι αγοραστές στράφηκαν σε χώρες όπως το Βιετνάμ, τον κύριο παραγωγό της ποικιλίας Robusta.

Ωστόσο, η περιοχή βίωσε τη χειρότερη ξηρασία της εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Τότε, οι Βιετναμέζοι καλλιεργητές στράφηκαν σε ένα κίτρινο φρούτο με έντονη οσμή – το ντούριαν.

Το φρούτο – το οποίο είναι απαγορευμένο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ λόγω της μυρωδιάς του – αποδεικνύεται δημοφιλές στην Κίνα. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί Βιετναμέζοι αγρότες αντικαθιστούν τις καλλιέργειες καφέ με τον καρπό αυτό, ευελπιστώντας σε περισσότερα έσοδα από την αναδυόμενη αγορά της Κίνας.

Το μερίδιο αγοράς ντούριαν από το Βιετνάμ σχεδόν διπλασιάστηκε στην Κίνα μεταξύ 2023 και 2024, και ορισμένοι εκτιμούν ότι η καλλιέργεια είναι πέντε φορές πιο προσοδοφόρα από τον καφέ. Καθώς πλημμύρισαν την Κίνα με ντούριαν, οι εξαγωγές καφέ Robusta μειώθηκαν κατά 50% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο Ιούνιο και τα αποθέματα ήταν πλέον «σχεδόν εξαντλημένα», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ.

Οι εξαγωγείς στην Κολομβία, την Αιθιοπία, το Περού και την Ουγκάντα ​​έχουν αυξηθεί, αλλά δεν η παραγωγή δεν φαίνεται να είναι αρκετή για την πιεσμένη αγορά, με τις τιμές να ωθούνται στα ύψη.

