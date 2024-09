Λαγκάρντ: Καμία δέσμευση για μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο – Οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό και ΑΕΠ

Η κ. Λαγκάρντ επεσήμανε ότι οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και για την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

Σημείωσε, πάντως, ότι τα δεδομένα «δείχνουν» πως οδεύουμε προς τον στόχο, διευκρινίζοντας πάντως ότι το Δ.Σ. της ΕΚΤ θα αποφασίζει βάσει δεδομένων από συνεδρίαση σε συνεδρίαση. Η κ. Λαγκάρντ επεσήμανε η επόμενη συνεδρίαση, στις 17 Οκτωβρίου, είναι πολύ κοντά και η ΕΚΤ δεν δεσμεύεται σε μείωση επιτοκίων.

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της ΕΚΤ, η κ. Λαγκάρντ επεσήμανε ότι αποφασίστηκε σήμερα να μειωθεί το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε στις 13 Μαρτίου 2024 μετά την αναθεώρηση του λειτουργικού πλαισίου, η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα οριστεί στις 15 μονάδες βάσης. Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου οριακής χρηματοδότησης και του επιτοκίου των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης θα παραμείνει αμετάβλητη στις 25 μονάδες βάσης.

Ως εκ τούτου, όπως ανέφερε η κ. Λαγκάρντ, το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί σε 3,50%. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθούν σε 3,65% και 3,90% αντιστοίχως.

Η κ. Λαγκάρντ ανέφερε ότι τα πρόσφατα εισερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με τις προσδοκίες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,5% το 2024, 2,2% το 2025 και 1,9% το 2026, όπως και στις προβολές του Ιουνίου. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί πάλι προς το τέλος του τρέχοντος έτους, εν μέρει λόγω του ότι οι προηγούμενες απότομες μειώσεις των τιμών της ενέργειας δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στους ετήσιους ρυθμούς. Στη συνέχεια ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σε επίπεδο που συγκλίνει προς τον στόχο μας κατά το β΄ εξάμηνο του επόμενου έτους, σημείωσε η κ. Λαγκάρντ.

Όσον αφορά τον πυρήνα του πληθωρισμού, ανέφερε ότι οι προβολές για το 2024 και το 2025 έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα πάνω, καθώς ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών είναι υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν. Ταυτόχρονα, οι εμπειρογνώμονες συνεχίζουν να αναμένουν ταχεία μείωση του πυρήνα του πληθωρισμού, από 2,9% φέτος σε 2,3% το 2025 και 2,0% το 2026.

