Eurostat: Ανάπτυξη 0,3% σε Ε.Ε. και Ευρωζώνη το β’ τρίμηνο 2024 – Πτώση 0,1% στη Γερμανία

Ανοδικά κατά 0,3% κινήθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε επίσης αυξηθεί κατά 0,3% στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, το ΑΕΠ αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά 0,6%, ενώ στο σύνολο της Ε.Ε. η αύξηση ήταν της τάξης του 0,7%.

Euro area #GDP up by 0.3% in Q2 2024, +0.6% compared with Q2 2023: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/0MICWcyK1T pic.twitter.com/wY4c6rHDlx

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 30, 2024