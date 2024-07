Google: Η βιομηχανία των 600 δισ. δολαρίων που κρέμεται από τα χείλη της

Η Google εγκατέλειψε πρόσφατα το σχέδιο να καταργήσει τα cookies τρίτων στον Chrome. Αλλά τα κομμάτια κώδικα που τροφοδοτούν με κέρδη την ψηφιακή διαφήμιση επί δεκαετίες μπορεί να εξαφανιστούν ούτως ή άλλως.

Αντί να «σκοτώσει» η ίδια τα cookies, η Google αφήνει την επιλογή στους χρήστες. Και αν κρίνουμε από αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, οι καταναλωτές… μπορεί και να το κάνουν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal η Google σχεδιάζει να εισάγει μια προτροπή που θα ζητά από τους χρήστες να επιλέξουν αν θέλουν ή όχι τα cookies στον Chrome. αλλαγή στρατηγικής ακολούθησε μια τετραετή προσπάθεια για το τέλος αυτής της τεχνολογίας «παρακολούθησης» των προτιμήσεων και των επιλογών μας, η οποία πυροδότησε αντιδράσεις από τη βιομηχανία διαφημίσεων.

Οι διαδικτυακοί εκδότες και οι διαφημιστικές εταιρείες θέλουν τώρα να μάθουν τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την «προτροπή επιλογής» στους χρήστες της Google. Η ακριβής διατύπωση και το χρονοδιάγραμμα θα επηρεάσουν δραστικά τον αριθμό των χρηστών που θα επιλέξουν να διατηρήσουν τα cookies και το πόσα δεδομένα λαμβάνει ο κλάδος.

Η αυστηρή διατύπωση της Apple

Ο κλάδος των διαφημίσεων ανησυχεί ότι η Alphabet θα υιοθετήσει μια προτροπή με αυστηρή διατύπωση παρόμοια με το «Ζητήστε από την εφαρμογή να μην ακολουθεί τα ίχνη» ( Ask App Not to Track), που επέλεξε η Apple το 2021 στο πλαίσιο της προστασίας του απορρήτου, η οποία πλήγωσε πολλούς στην αγορά των ψηφιακών διαφημίσεων – μία αγορά 600 δισ. δολαρίων.

Η Apple ρωτά τον χρήστη αν θα επιτρέψει στον κάτοχο της εφαρμογής να παρακολουθεί τη δραστηριότητά του σε εφαρμογές και ιστότοπους άλλων εταιρειών. Οι χρήστες των ΗΠΑ επιλέγουν να καταργήσουν ουσιαστικά τη δυνατότητα αυτή περίπου στο 74% των περιπτώσεων, που συναντούν το μήνυμα, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης για κινητά Adjust.

Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο Chrome

Ο Chrome της Google είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης ιστού στον κόσμο και ο μόνος μεγάλος που εξακολουθεί να υποστηρίζει cookies. Έχει καταστεί έτσι απολύτως απαραίτητος στην παγκόσμια βιομηχανία ψηφιακών διαφημίσεων.

«Ένας μηχανισμός εξαίρεσης σε συνδυασμό με προειδοποίηση θα μπορούσε να εξαλείψει τα cookies με το πρόσχημα της επιλογής του καταναλωτή», δήλωσε στη WSJ ο αναλυτής μάρκετινγκ για κινητά, Eric Seufert.

Άλλες προσεγγίσεις έχουν πάντως οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Όταν η Καλιφόρνια το 2020 απαιτούσε από τους ιστότοπους να επιτρέπουν στους καταναλωτές να εξαιρεθούν από την πώληση των δεδομένων τους, πολλοί εκδότες απλώς τοποθέτησαν έναν σύνδεσμο που έλεγε «Μην πουλάς ή μοιράζεσαι τα προσωπικά μου στοιχεία» στο κάτω μέρος της αρχικής τους σελίδας. Λιγότερο από το 1% των επισκεπτών του ιστότοπου έκαναν κλικ στον σύνδεσμο αυτό.

Τα οικονομικά δεδομένα που στηρίζουν ένα δωρεάν Διαδίκτυο

Η βιομηχανία διαφημίσεων ελπίζει ότι η Google «θα εξετάσει τα μαθήματα και τις προκλήσεις που έχουν γίνει γνωστά από προηγούμενες προσπάθειες, όπως αυτή της Apple», σχολίασε στη WSJ ο Rajeev Goel, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογίας διαφημίσεων PubMatic. «Ενώ ο κλάδος καινοτομεί για να επιτρέψει την επιλογή των χρηστών και να προστατεύσει το απόρρητο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις διατηρούν τα οικονομικά δεδομένα που υποστηρίζουν ένα δωρεάν και ανοιχτό διαδίκτυο», είπε ο Goel.

Εάν μια σειρά από χρήστες του Chrome επιλέξουν να εξαιρεθούν από τα cookies, αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις εταιρείες ψηφιακών διαφημίσεων και τους digital publishers που δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα καταναλωτών. Όταν η Apple παρουσίασε την προτροπή παρακολούθησης, το Facebook έχασε έσοδα 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο το 2022.

H Google δεν έχει ακόμη καταλήξει στη φρασεολογία που θα χρησιμοποιήσει ή στην ακριβή ημερομηνία, κατά την οποία θα ενεργοποιήσει την επιλογή αυτή.