Crowdstrike – Microsoft: Κι όμως δεν ήταν μεγάλη αναβάθμιση – Πώς μπορεί ένα ασήμαντο update να κάνει τόση ζημιά;

Μετά τη δημόσια συγγνώμη του για το παγκόσμιο χάος που προκλήθηκε, ο επικεφαλής της Crowdstrike, Τζορτζ Κουρτς, καλείται να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα. Ο ίδιος επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο πως όλοι πελάτες της εταιρείας είναι προστατευμένοι και πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ασφαλείας. Το λογισμικό ασφαλείας, που έβγαλε off τις εφαρμογές της Microsoft, δεν δέχθηκε κάποια κυβερνοεπίθεση κατά την αναβάθμισή του.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.

We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024