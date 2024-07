Με μπλουζάκια… Crowdstrike η ομάδα της Mercedes, αντιμέτωπη με τη «μπλε οθόνη θανάτου» της Microsoft

Για να αντιληφθεί κανείς πόση έκταση έχει λάβει το black out δια χειρός Crowdstrike, αρκεί μόνο να πούμε ότι δεν έμειναν ανεπηρέαστες ούτε οι ομάδες της Formula 1.

Η ομάδα της Mercedes μάλιστα φέρεται να έχει την Crowdstrike και χορηγό. Έτσι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν μέλη της ομάδας της Mercedes με μπλουζάκια που φέρουν το λογότυπο του Crowdstrike, ενώ προφανώς παλεύουν με περιβόητη «μπλε οθόνη θανάτου».

Οι οδηγοί της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ, πήγαν σήμερα στην πίστα Hungaroring κοντά στη Βουδαπέστη για την πρώτη τους προπόνηση ενόψει του Grand Prix της Ουγγαρίας της Κυριακής.

